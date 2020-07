Die Kunstwelt, eine Gstettn des Geistes

So ist im Secessions-Saal nun ein kleiner Teich aufgebaut, der an den Badeteich in Hirschstetten erinnern soll. Rindenmulchberge und Blumenschmuck – die auch einen Bösendorfer-Flügel im Secessions-Design in Beschlag nehmen – wurden vom Gärtner Roman Fuchs und von Barbara Urbanic, einer „Hobbyblumengärtnerin mit revolutionärem Gestaltungsdrang“, realisiert. Fuchs ist in Aquarellen, Urbanic in einer Bronzeskulptur verewigt.

Was also ist denkmalwürdig, was einfach denkwürdig? Was bringt eine „Veredelung“ durch die Kunst, und wem bringt sie etwas? Es sind permanent dräuende Fragen, die aber in Denglers Regie noch einmal mit ganz neuem Esprit gestellt werden.