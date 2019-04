Die Kritiken von den Osterfestspielen: Meisterliches abseits von Wagner

Otto Katzameier hat den Skandalroman des erst 27-jährigen Émile Zola „Thérèse Raquin“ aus 1867 zu einem Libretto in mehreren Zeitebenen verdichtet und hat gleich die Rolle des virilen, sehr präsenten Liebhabers Laurent übernommen, den er mit kraftvollem Bariton singt. In meist sehr kurzen Szenen, die durch Black-outs unterbrochen werden, wird der mörderische Krimi in pechschwarzen Kostümen auf einer Einheitsbühne von Regisseur Georges Delnon eindrucksvoll umgesetzt.

Höchste IntensitätThérèse wird von Marisol Montalvo mit großer Intensität und mit allen diffizilen Sprüngen bis in extreme Höhe bewältigt. Der auch vom Typ her schwächlich und asexuell wirkende Camille wird vom Countertenor, man wollte offensichtlich bewusst keine "männliche" Stimme, Tim Severloh gesungen, der die beiden immer wieder als sprechendes Traumbild verfolgt. Renate Behle gibt die unerbittliche Mutter Raquin.