"Die Meistersinger" - im Smoking auf der Salzburger Festwiese

Der Auftrittsapplaus für Dirigenten und Orchester steigert sich von Akt zu Akt und erreicht zum Schluss regelrecht stürmische Ausmaße. So geschehen bei den Salzburger Osterfestspielen im Großen Festspielhaus bei Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, einer Koproduktion mit der Semperoper Dresden und dem New National Theatre in Tokio. Und zu Recht, denn es ist faszinierend, mit welcher Klangästhetik, mit welchem Kosmos an Schattierungen und Farben, mit welcher Eleganz, trotz fallweiser breiter Tempi, das meisterliche Werk von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter dem manchmal nur noch mit minimalistischen Gesten agierenden Christian Thielemann interpretiert wird.

Dieser gilt aber auch als absoluter Spezialist für das Werk (sein Lieblingswerk) des Bayreuther Meisters. Und er weiß dabei auch, die Sänger rücksichtsvoll durch den langen Abend zu tragen. Diese sind beinahe allesamt erste Sahne: Georg Zeppenfeld singt den intellektuell gezeichneten Sachs zum ersten Mal, voller Selbstzweifel mit exzellenter Phrasierung, unerschöpflicher Energie und großer Wortdeutlichkeit.