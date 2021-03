Kinderbuchautorin Antje Damm: "Abenteuer im Kopf zulassen"

Selbstständiges Denken haben viele bereits verlernt. Sollten auch Erwachsene wieder öfter unbekümmert drauflos philosophieren?

Das wäre wünschenswert, denn wir alle sollten uns eigene Gedanken machen und nicht davon ausgehen, dass die Philosophen uns Antworten auf alle Fragen geben können. Ich bewundere immer wieder die Freiheit, Neugierde und den Forschergeist, den Kinder haben, wenn sie ein Thema beschäftigt. Letztendlich macht es einfach Spaß, die Abenteuer im Kopf zuzulassen.

Wie kommen Sie auf Ihre Themen?

Ich greife Themen in meinen Büchern auf, die mich interessieren, wie z.B. das Thema Zeit, die Natur, Wahrheit und Lüge oder auch das Nichts, das ein ganz spannendes und vielfältiges Thema ist. Im ersten Moment meint man, das wäre zu schwierig oder zu abstrakt. Ist es aber gar nicht.

Wie sind Sie zur Kinderbuchautorin geworden?

Ich bin eigentlich Architektin, habe auch lange in diesem Beruf gearbeitet. Als dann meine beiden ersten Kinder kamen, habe ich pausiert und um weiter zu zeichnen, Bilderbücher gemacht. Ich wollte diese ersten Versuche aber nicht veröffentlichen, und habe sie an Kinder verschenkt. Durch Zufall lernte ich eine Frau kennen, die in einem großen Verlag gearbeitet hatte. Sie riet mir dann, diese Bücher an ein paar Verlage zu verschicken. Ich hatte Glück und im Schweizer Atlantis Verlag erschienen drei Bücher hintereinander. Die Entscheidung beim Büchermachen zu bleiben fiel mir anfangs aber nicht leicht. Vor ca. 20 Jahren erschien dann „Frag mich!“ im Moritz Verlag. Das war der Auslöser, dabei zu bleiben, denn das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Buch war ein großer Erfolg.