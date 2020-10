Kärntner Geschichte im Theater: "Es gab extremen Bekenntniszwang"

Zur Person

Bernd Liepold-Mosser (*1968) lebt in Klagenfurt. 1999 wurde sein Stück „kärnten treu“ am Ulrichsberg uraufgeführt und in Folge von Ex-Intendant Dietmar Pflegerl ans Stadttheater Klagenfurt geholt. Für seine Dramatisierung des Stücks „Das Dorf an der Grenze“ erhielt Liepold-Mosser 2011 den Nestroy-Preis, 2012 kam sein Film „Griffen – auf den Spuren von Peter Handke“ ins Kino. 2018-2020 leitete er das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Performing Reality“ an der Uni Klagenfurt zur Aufarbeitung Kärntner Identität. Neben seinem Theaterstück erwuchs daraus auch die Ausstellung „Kärnten A- Z“ in der Stadtgalerie Klagenfurt (1.10. – 17.1. 2021).