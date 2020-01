Die Grammys waren nicht so mutig, wie sie aussahen

Zu verdanken sind diese gar nicht so sehr der neuen Konsenskünstlerin: Billie Eilish war die große Abräumerin der Grammy-Gala, und wer sonst? Ihre grünen Post-Post-Punk-Haare waren in den letzten Monaten rasant zur Ikone des Jahres 2019 geworden. Dass sie nun die vier Hauptkategorien – bestes Album, bester Song, beste Newcomerin, beste Aufnahme – alle einstreifte, ist so hochverdient wie gleich wieder ein bedenkliches Monopol.

Denn dass sich das Business gar so schnell und mit derartiger Wucht auf die 18-Jährige stürzt, spricht auch von Lücken, die sich anderswo aufgetan haben.