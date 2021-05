Die Geschichte von Cruella De Vil auf Disney+: Duell der Damen

Die alte Modedesignerin und die junge Wilde – ein herrliches Duell der (bald verfeindeten) Damen bahnt sich an. Die Baronin entwirft elegant-exaltierte Haute-Couture, sieht gern so skurril aus wie der Stummfilmstar Norma Desmond in „Sunset Boulevard“ und ist bösartig wie Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“.

Estella wiederum setzt ganz auf Punk, verkörpert quasi die Vivienne Westwood der Modeszene; bei ihrem Aussehen ließ sich Regisseur Craig Gillespie („I, Tonya“) vom Look der jungen Nina Hagen beeinflussen. Tatsächlich lebt „Cruella“ vom Griff in die Kostümkiste: Eine modischer Starauftritt löst den nächsten ab – und dazu läuft coole Punkrockmusik.