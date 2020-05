Die Geschichte vom Lieben und Sterben

Es ist ein erschreckender, aber auch faszinierender Gedanke: Was, wenn wir genau über unsere Zukunft Bescheid wüssten? Was in 15 oder 20 Jahren ist? – Keine gute Idee, werden sich die meisten sagen. Ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass man irreversible Fehler macht, relativ groß. Und wer will schon wissen, dass der momentane Traummann dann mit dem hübschesten Mädchen der Schule verheiratet sein wird?

Im Jahr 1996 beginnt für den Teenager Emma die ernüchternde Reise in die Zukunft: Emma hat einen Computer bekommen und ruft ihren Freund Josh zu sich, um ihm zu zeigen, wie man das Internet benützt. Plötzlich kommen die beiden auf eine Seite, die sie noch nie gesehen haben: eine, die am oberen Bildrand einen blauen Streifen mit dem Schriftzug Facebook trägt. Bilder von ihnen sind auf der Seite. Beide sehen darauf schon sehr erwachsen aus – und sie sind nicht mehr zusammen. Josh ist glücklich mit der Schönheit aus der einstigen Parallelklasse, Emma schwer frustriert. Dumm gelaufen.

Sie beschließt, ein bisschen an der Zukunftsschraube zu drehen. Zu ihren Gunsten, versteht sich.

Emmas Sucht, ihre Zukunft zu verändern, reißt mit. Unwillkürlich möchte man ihr zurufen: Lass das jetzt, ändere nichts an deinem Facebook-Profil, das schadet dir nur und du wirst erst recht unglücklich.

Ein gelungenes Gedankenexperiment über Liebe und Desillusionierung, über Emotionen und deren äußerst riskante Preisgabe im Internet.

KURIER-Wertung: **** von *****