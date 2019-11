„Die Ephrussis" im Jüdischen Museum: „Keine nette Sentimentalität“

So fand das Kuratoren-Duo Gabriele Kohlbauer-Fritz und Tom Juncker jüngst das Gemälde „Szene aus dem Feldzug in Italien 1848/49: Lagernde k. k. Truppen in einem Dorf“ (1870) von Franz Adam aus dem Besitz der Ephrussis im Heeresgeschichtlichen Museum. Der Kunstrückgabebeirat empfahl nun die Rückgabe.

Die Schau – 2021 auch im Jüdischen Museum in New York zu sehen – belegt mit Fotos, Dokumenten und Möbeln: Die Ephrussis, die in den 1830er-Jahren in Odessa im Getreidehandel begonnen haben, hinterließen Spuren in ganz Europa und später auf der ganzen Welt.

Aber der zweitreichste Bankiersclan bestand auch aus Kunstkennern und -förderern. Charles Ephrussi ging 1871 mit 21 Jahren nach Paris, wurde Kurator, Essayist, Herausgeber der „Gazette des Beaux Arts“ und schrieb ein Buch über Dürer. Er sammelte Werke der Impressionisten und – der damaligen Mode entsprechend – japanische Holzschnitte und Schnitzereien.

Auf Renoirs Gemälde „Déjeuner des Canotiers“ ist der schlanke, gutaussehende Mäzen mit Anzug und Zylinder zu sehen. In Marcel Prousts Romanzyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ist Charles Ephrussi ein Vorbild für Swann.