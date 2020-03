Die Entstehung von "Before Sunrise“: Sonnenaufgang in Wien

Bis heute gibt es Touristen, die auf den Spuren von Jesse und Céline durch Wien wandeln. Zwar sei die Nachfrage nicht ganz so groß wie für den „Dritten Mann“, räumt Walter Straßer, Unternehmenssprecher des Wien Tourismus, ein, doch gebe es genügend Besucher – oft auch aus dem asiatischen Raum –, die gezielt die Drehorte von „Before Sunrise“ aufsuchen.

Das kann auch Hanno Pöschl, nicht nur Mitspieler in "Before Sunrise“, sondern auch Besitzer des "Kleinen Café“am Franziskanerplatz bestätigen, wo Jesse und Céline einen Zwischenstopp eingelegt haben: Ich bin ja nicht so ein großer Freund des Tourismus, sondern mehr ein Freund der Stammgäste und der Wiener“, sagt Pöschl zum KURIER: "Aber eine witzige Geschichte dazu kann ich schon erzählen: Ein Ehepaar aus Montana kam zu mir ins Café und erzählte mir, dass sie beide, unabhängig voneinander, den Film gesehen und sich exakt genau so kennen gelernt haben. Das, was im Film passiert, haben sie am eigenen Leib erlebt. Mit dem Unterschied, dass sie heute glücklich verheiratet sind.“

Nicht nur die „Generation X“, auch die Millennials und die Nachfolgegenerationen haben den Liebreiz von „Before Sunrise“ für sich entdeckt: „,Before Sunrise‘ spricht die Sprache der 19-Jährigen“, sagt Regina Schlagnitweit: „Wenn du im richtigen Alter bist, verstehst du den Film sofort.“

Und Wien selbst ist sowieso unverkennbar.