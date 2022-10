Die Beatles: Über den Gitarrenrand

Eine neue Ära

Klaus Voormann, alter Freund der Band aus Hamburg-Tagen und selbst als Bassist erfolgreich, hörte das Stück und „erkannte den Beginn einer neuen Ära“, wie er sich erinnert. Voormann, gelernter Grafiker, bastelte die Foto-Collage, die zum Cover der Platte und mit einem Grammy ausgezeichnet wurde (aber dem Künstler nur 50 Pfund Lohn einbrachte).

Das Großartige an „Revolver“ ist nicht nur der für Mitte der Sechziger-Jahre unerhört farbenfrohe Klang, sondern auch die enorme Vielfalt der Songs: In Wahrheit hört man auf jedem Track eine neue Band. Scharfer Rock (George Harrisons „Taxman“), Soul („Got To Get You Into My Life“), in Trauer schwelgende Balladen („For No One“), Flower-Power-Pop im Stil der Byrds („And Your Bird Can Sing“), Psychdedelic-Rock („She Said She Said“), ein seltsames Kinderlied („Yellow Submarine“) und indische Weltmusik („Love You To“).