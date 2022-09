Die Alpen um 1900: Eine nostalgische Gipfelreise

Der Bildband "The Alps 1900. A Portrait in Color" ("Die Alpen um 1900“) ist ein farbenreiches Porträt über die alpine Welt vergangener Tage. Mit zahlreichen Fotos geht es zurück in eine Zeit, in der die ersten Berg- und Zahnradbahnen Herren in Lederhosen und Damen in langen Röcken an den Rand der Gletscher brachten, in der einheimische Bergführer mit Touristen auf Maultierrücken unterwegs waren, Bergsteiger als Verrückte galten und Skifahrer eine Kuriosität darstellten.