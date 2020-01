Die Akademie-Galerie führt den Aktionismus zum Jüngsten Gericht

Wenige historische Kunstwerke sind so rätselhaft und zugleich so anschlussfreudig wie die Gemälde des Niederländers Hieronymus Bosch (1450/55–1516). Das „Jüngste Gericht“, ein Hauptwerk des Meisters, wird in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste am temporären Standort Theatermuseum derzeit immer wieder mit zeitgenössischen Werken konfrontiert.

Die aus mehreren Blättern bestehende Tuschzeichnung der Französin Agathe Pitié (*1986), die noch bis 1. 3. zu sehen ist, darf als besonders gelungene Gegenüberstellung gelten: Hier verschwimmt ein Interesse für historische Darstellungsformen leichtfüßig mit dem Bewusstsein für populäre Bildwelten.In dem Wimmelbild, das von seiner Machart her an Holzschnitte des 15. Jahrhunderts erinnert, lassen sich Wesen erkennen, die ebenso aus Boschs Gemälden wie aus dem Pokémon-Universum stammen könnten. Viele lassen sich benennen – so taucht Luci, der Dämon aus der Netflix-Serie „Disenchantment“, auf.