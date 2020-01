Akademie der bildenden Künste: Der Kunst ihre Schaufenster

Im Sommer 2021 werde man in das generalsanierte Hauptgebäude am Schillerplatz rückübersiedeln – und gleich einmal mit Raumnot konfrontiert sein. Derzeit verfüge man über 42.000 Quadratmeter (inklusive den Ausweichquartieren Augasse und Engerthstraße), in Hinkunft aber nur über 40.000. Es bedürfe angesichts der insgesamt gestiegenen Zahl an Studierenden eine neue Raumeroberung, so Kubelka.

Erhart berichtete über eine kleine Raumeroberung: Neben dem Ausstellungsforum xhibit werde am Getreidemarkt ein Diskursraum eingerichtet – als „ Schaufenster“ (da das Hauptgebäude, immerhin von Theophil Hansen entworfen, doch ein wenig „hermetisch“ sei).

Bekanntgegeben wurde zudem, dass die ägyptisch-amerikanische Künstlerin Iman Issa auf Monica Bonvicini, seit 2003 Professorin für Performative Kunst, folgt.

Das Gespräch endete nicht ohne Verweis auf den Rundgang: Bis 26. Jänner kann man in alle Klassen schnuppern. Höchst empfehlenswert: die Bildhauerateliers in der Kurzbauergasse 9 sowie die Malerei und Grafik in der Engerthstraße 119. Erstmals gibt es ein Plakat – mit dem gesprayten Wort „ Rundgang“ in Neongelb. Es hätte, sagte Hartle, eine subversive Geste. Huch!