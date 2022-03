Die 94. Oscarpreisverleihung: Happy End in Hollywood

Tatsächlich brauchen wir das Kino dringender denn je. Natürlich war und ist es in Zeiten der Pandemie oft unumgänglich, Filme innerhalb des sicheren Wohnzimmers zu konsumieren. Doch wenn sich die Gelegenheit bietet, ist ein Ortswechsel ins Kino mehr als nur erfrischend; manchmal bietet er sich geradezu als Flucht aus dem Alltag und aus den eigenen vier Wänden an. Umso mehr in einer komplizierten Welt, in der sich zwischen Pandemie und Umweltkatastrophen die verstörenden Bilder eines grausamen Angriffskrieges in unmittelbarer Nachbarschaft mischen.

Beim Gang ins Kino – allein oder in Gesellschaft – trifft man sich mit Gleichgesinnten. Es handelt sich um eine Verabredung mit (Un-) Bekannten, die sich für ein kollektives Filmerlebnis entschieden haben. Gemeinsam begibt man sich auf eine Reise in andere Zeiten, Welten, Psychologien und Schicksale.