Brummende Diagonale in Graz: Zwischen superreich und Dreck

Die neu bestellte Festivalintendanten Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh wünschten sich in der Eröffnungsrede ihr erstes Festival als eine „freie Zone des Austausches“: Als einen Ort, wo man in Ruhe zuschauen und zuhören kann – und vielleicht auch manchmal seine eigene Komfortzone verlässt.

Schon bei der Eröffnung in der ausverkauften Liszt-Halle lieferte Schauspielerin Hilde Dalik („Vorstadtweiber“) mit ihrer humorvollen Moderation einen schwungvollen Auftakt und brachte mit Scherzfragen wie „Warum meidet das Publikum den österreichischen Film?“ den Saal zum Lachen.

Die engagierte Klassenlehrerin begegnet ihren kleinen Schülern immer auf Augenhöhe, lockert den anstrengenden Unterricht mit coolen Dance-Moves auf und schlichtet souverän Konflikte. Religion ist ein wichtiges Thema im Unterricht, Lehrausflüge führen sowohl in die Moschee als auch in den Wiener Stephansdom. Dort werden sie freundlich von Dompfarrer Toni Faber begrüßt, der auf Kinderfragen mitunter verblüffende Antworten findet („Wo ist Jesus?“ – „Jesus ist im Brot.“)

Exemplarisch für das Thema Fürsorge nennt Harald Friedl „24 Stunden“, das Porträt einer rumänischen Pflegerin . Rund um die Uhr betreut Sadina Lungu eine demente Dame in Bad Vöslau.

Die rumänische Pflegerin Sadina Lungu in der Doku „24 Stunden“ Lungu

Sorgfältig konzentriert sich Friedl dabei in seinen Beobachtungen auf die Routinen einer temperamentvollen Frau, deren Bewegungsradius sich auf kurze Ausflüge zur Apotheke oder zum Bäcker beschränkt. Ansonsten ist Sadina rund um die Uhr im Haus mit Baden, Füttern, Wickeln und Putzen beschäftigt. Abends telefoniert sie mit ihren Eltern zuhause in Rumänien, einmal auch mit einer Bekannten, die ebenfalls als Pflegerin in Österreich arbeitet: Sie werde von den Verwandten ihrer Patientin wie Dreck behandelt, erzählt die aufgelöst und weint ins Telefon.

Sadina wird nicht wie Dreck behandelt, aber die Monotonie ihres Tagesablaufs ist betäubend. Als eine von 60.000 Pflegerinnen, deren Arbeitsbedingungen von der österreichischen Pflegereform weitgehend ignoriert werden, ist ihre Leistung enorm. Wann sie zurückkomme, will ihr Vater bei ihrer Abreise nach Österreich wissen: „Wenn ich erschöpft bin.“

Mit dem komplett anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums beschäftigen sich Daniel Hoesl und Julia Niemann in ihrer gewitzten Farce „Veni Vidi Vici“, die in Graz Österreich-Premiere feierte. Gerne unter dem Schlagwort „Rich Porn“ eingeordnet, nehmen Hoesl und Niemann treffsicher die Klasse der Superreichen aufs Korn.