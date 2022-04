Diagonale: (K)eine Sehnsucht nach Stillstand

Wie es weitergeht, will Regisseur Fridolin Schönwiese wissen. In seiner Doku „It works II“ greift der Regisseur auf einen eigenen Kurzfilm aus dem Jahr 1998 zurück, in dem er drei Schüler mit Behinderung – darunter Gerald, Valentin und Michael – begleitete. Gut zwanzig Jahre später sucht Schönwiese seine Protagonisten wieder auf und fragt nach, wie es ihnen ergangen ist.

Aus den drei Burschen sind Männer geworden, die eigenwillig ihren Weg gehen. Gerald ist Rapper und nennt sich Golden G. Michael wiederum nimmt beim Race Running Bewerb der Paralympics in Dänemark teil. Er trainiert dafür im Praterstadion, wo die Athleten neben ihm vorbei ziehen, während er sich mit seinem Rad Zentimeter für Zentimeter vorwärts kämpft. Liebevoll beobachtet Schönwiese, wie sich unterschiedliche Körper in unterschiedlicher Zeitlichkeit bewegen – und jeder in seinem eigenen Tempo an sein Ziel gelangt.

Politische Aktualität verspricht Gerald Igor Hauzenbergs Doku „Denn sie wissen, was sie tun“. Gemeint sind damit jene Menschen, die als Corona-Leugner und Impfgegner gegen die Regierung demonstrieren und Woche für Woche die Wiener Innenstadt lahmlegen. Hauzenberger konzentriert sich dabei stark auf einen Wortführer der rechten Szene, dessen eloquenter Selbstdarstellung er allerdings wenig entgegenzusetzen hat.