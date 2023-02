Deutscher Schlagersänger Tony Marshall 85-jährig gestorben

Der deutsche Schlagersänger Tony Marshall, geboren am 3. Februar 1938 in Baden-Baden als Herbert Anton Bloeth, ist wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag gestorben. Seine zumeist heiteren Lieder brachten ihm in Deutschland die Spitznamen "Stimmungsmacher der Nation" oder auch "Fröhlichmacher der Nation" ein. Die Titel seiner Alben - darunter "Das Leben ist so wunderbar" (1976), Ich klau dir eine Straßenbahn (1979), "Mach dir das Leben doch schön" (1981), "Ach, laß mich doch in deinem Wald der Oberförster sein" (1982) - waren Programm.

Tony Marshall studierte Musik und bestand 1965 ein Examen als Opernsänger an der Karlsruher Musikhochschule. Zunächst wollte er in der Art von Charles Aznavour Sänger von Chansons werden. Seine ab 1966 in diesem Stil veröffentlichten drei Singles erwiesen sich aber als wenig erfolgreich. 1968 eröffnete er deshalb eine Kneipe in Baden-Baden.