Deutscher Regisseur Michael Verhoeven mit 85 Jahren gestorben

Der deutsche Regisseur Michael Verhoeven ist tot. Er starb 85-jährig. Privat war 60 Jahre die österreichische Schauspielerin Senta Berger an seiner Seite.

„Heute denke ich, wie kurz doch 85 Jahre sind und wie reich und voll mein Leben war und ist“, sagte er vor seinem 85. Geburtstag. Ein Leben, in dem Karriere und Privates Hand in Hand gehen. Bei Dreharbeiten lernte er seine Lebensliebe Senta Berger kennen, mit ihr gründete er eine Produktionsfirma und auch die beiden Söhne Simon und Luca sind erfolgreich in der Filmbranche tätig.

„Meine Karriere und mein Leben sind eng verbunden - und beschreiben dennoch zwei sehr verschiedene, unvergleichbare Wege. Ich freue mich, dass mir einige Arbeiten geglückt sind und dass sie sogar manches bewirken konnten“, sagte Verhoeven rückblickend.