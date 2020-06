Deutscher Philologe Walter Jens ist tot

** ARCHIV ** Der deutsche Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Walter Jens, rechts, unterhaelt sich am 8.Mai 2007 bei der Weltethos-Rede in Tuebingen mit seiner Gattin Inge Jens. Die Literaturwissenschaftlerin Inge Jens hat erstmals oeffentlich über den Zustand ihres demenzkranken Mannes Walter Jens gesprochen. Der 85 Jahre alte fruehere Tuebinger Rhetorikprofessor, der einer der praegenden deutschen Intellektuellen der Nachkriegszeit war, ist in einem weit fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, wie Inge Jens in einem "Stern"-Interview sagte: "Ich bin jemand, der seinen Partner verloren hat. Den Mann, den ich liebte, gibt es nicht mehr." (AP Photo/Thomas Kienzle)----- ** FILE ** German author Walter Jens and his wife Inge Jens are seen in Tuebingen, southwestern Germany, Tuesday, May 8, 2007. (AP Photo/Thomas Kienzle)

© Bild: Deleted - 713367