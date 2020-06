Der britische Bestseller-Autor Iain Banks ist tot. Wie sein Verleger am Sonntag laut BBC mitteilte, starb der 59-Jährige an Krebs. Banks hatte seine Krankheit vor zwei Monaten öffentlich gemacht. Sein letztes Buch, das noch in diesem Monat erscheinen soll, befasst sich mit seiner Krankheit. Banks ist im vor allem für seine Science-Fiction-Romane bekannt. Die „ New York Times“ bezeichnete den Schotten als den „bedeutendsten Science-Fiction-Autor der Gegenwart.“