Deutscher Comedypreis für Carolin Kebekus

Carolin Kebekus hat den Deutschen Comedypreis 2022 in der Kategorie "Bestes TV-Soloprogramm" gewonnen. Mit ihrem Programm "PussyNation" beweise Kebekus abermals, dass sie eine Ausnahmekünstlerin in der deutschen Humorlandschaft sei, begründete Ralf Günther, Geschäftsführer Cologne Comedy Festival, am Freitag in Köln die Auswahl. Stifter und Ausrichter des Deutschen Comedypreis ist das Cologne Comedy Festival.

Der Deutsche Comedypreis 2022 in der Kategorie "Sonderpreis" war der ukrainischen Stand-Up Comedienne Olga Stetsenko verliehen worden, der Comedypreis in der Kategorie "Beste/r Newcomer/in" an Nico Stank. Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr nicht in einer TV-Gala verliehen, sondern über das Festival und verschiedene Aufzeichnungen verteilt.

cig