Die österreichische Schauspielerin Senta Berger (80) hat beim Deutschen Filmpreis eine besondere Auszeichnung bekommen. Sie wurde am Freitagabend in Berlin für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. "Für mich schließt sich heute auf das Schönste ein Kreis", sagte Berger am Freitagabend in Berlin. Denn dort habe alles angefangen, ihr Leben als Filmschauspielerin und als Frau.

"Das war doch gestern..."

An diesem Abend spüre sie die Zeit sehr stark. "Und ich denke: "Das war doch erst gestern, dass ich hier in Berlin ankam"", sagte Berger. Sie erinnerte in ihrer Rede an die Gründung der Filmakademie und dankte ihrem Mann, dem Regisseur Michael Verhoeven. "Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne diesen emanzipierten Mann."