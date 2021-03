Deutsche Festivals abgesagt: Das Nova Rock ist "noch nicht" betroffen

Da einige der Bands wie System Of A Down und Volbeat, die bei „Rock am Ring“ auch für das „Nova Rock“ gebucht waren, erwartet Tatar aber, dass er in den nächsten Tagen eventuell Absagen von Seiten der Acts bekommt. „Die Bands werden jetzt neu evaluieren, ob sie 2021 nach Europa kommen. Noch habe ich aber keine einzige derartige Absage. Und selbst wenn die Headliner nicht kommen, kann ich das Nova nicht von meiner Seite aus absagen, weil da auch noch 70 andere Bands gebucht sind, die vielleicht doch kommen, weil ihre Festivals nicht abgesagt sind.“