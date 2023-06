Der witzigste Konzeptkünstler aller Zeiten: Hans-Peter Feldmann ist tot

Er malte Clownnasen auf ehrwürdige Porträts und auf das Antlitz der Queen, das auf Pfundnoten prangte. Er signierte seine Werke nicht, sondern biss hinein, als ein Kunstliebhaber den exzentrischen Düsseldorfer Künstler einmal um eine Widmung in einem Buch bat. Feldmann war ein Schalk und - mit seiner leisen Art und dem Auftreten eines unscheinbaren Spießers - überhaupt nicht so, wie man sich einen Künstler landläufig vorstellte. Dennoch stellte er bei der documenta aus und verkaufte seine Werke in die größten Sammlungen. Denn seine Herangehensweise, nicht durch die Herstellung, sondern durch die Ordnung von Dingen Kunst herzustellen, fügte der Welt Neues hinzu.

Nun ist der Düsseldorfer Konzeptkünstler im Alter von 82 Jahren gestorben, wie der Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, Gregor Jansen, am Sonntag unter Berufung auf die Familie bestätigte. Demnach starb Feldmann bereits am 26. Mai.

Feldmann wurde 1941 in Hilden bei Düsseldorf geboren und studierte Malerei an der Kunstschule in Linz. Bekannt ist Feldmann unter anderem für eine sechs Meter hohe rosafarbene David-Skulptur, frei nach Michelangelo. 2009 beeindruckte er mit seinem „Schattenspiel“ auf der Biennale in Venedig - einer Installation kleiner Spielsachen und alltäglicher Dinge, die auf Plattformen rotieren und ein Schattenspiel erzeugen. Auch in Wien realisierte er 2012 in der damaligen Bawag-Foundation (heute: Franz Josefs-Kai 3) eine solche "Spielwiese".