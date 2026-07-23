Beim Dreh von „Der von oben“: Die Leiche am Dachboden

Es gibt so einiges, auf das man während einer Hitzewelle gut verzichten könnte – eines der unglücklichsten Lose traf wohl Robert Stadlober, den Protagonisten von „Der von oben“. Denn am Hauptschauplatz des Films, einem Dachboden, sollen während des Drehs tropische 50 Grad geherrscht haben – und mittendrin: Stadlober in der Rolle des Paul. Einen wortwörtlich kühlen Kopf musste auch das restliche Ensemble der kürzlich abgedrehten Komödie behalten. „Bei diesen Umständen, bei dieser Hitze, das durchzustehen und trotzdem konzentriert zu bleiben – das ist eigentlich das größte Danke, das man aussprechen kann“, würdigt Regisseur Christopher Schier, der u. a. bereits „Der Pass“ und „Tatort“ gedreht hat, die Bemühungen des Filmteams.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Nikolett Kustos Wird Robert Stadlober als Paul es schaffen, die Leiche verschwinden zu lassen?

Eine verzwickte Lage Zur Abwechslung taucht beim Setbesuch des KURIER ein bewölkter Himmel den 70er-Jahre-Bau im 13. Gemeindebezirk Wiens in kühle Farben. An der Hauswand ist ein Metallgestell aufgebaut, das direkt zu jener kleinen Kammer unterm Dach, in der Protagonist Paul haust, führt. Gezwungenermaßen lebt dieser am Dachboden seiner Ex-Frau Elke, für die er nach wie vor Gefühle hegt. Dass ihr neuer Freund Gerd, gespielt von Jonas Nay, eigentlich ein lieber Kerl ist und nun auch noch einziehen soll, geht Paul gewaltig gegen den Strich. Die Sache gerät aus dem Ruder, als Gerd zu allem Überdruss auch noch am Dachboden verunglücken muss. Schnell wird Paul klar: Er muss die Leiche loswerden, und zwar bevor er verdächtigt wird. Blöd nur, dass seine Ex-Schwägerin, verkörpert von Stefanie Reinsperger, als Polizistin arbeitet und ihn schon länger im Visier hatte. Als „angespannt’’ beschreibt die Schauspielerin, die u. a. auch als Kommissarin im „Tatort“ zu sehen war, die Beziehung zwischen Paul und ihr. Nicht zum ersten Mal steht Reinsperger also auf der Seite des Gesetzes: „Mir wird die Mörderin nicht so oft angeboten. Aber ich bin sehr offen dafür. Ich muss nicht immer die sein, die die Bösen fängt“, so die Burg-Schauspielerin. Ob Pauls Geschichte ein gutes Ende nimmt, wird ab 2027 auf ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Nikolett Kustos Regisseur Christopher Schier (rechts) fühlt sich in schwarzen Komödien besonders wohl.

Ungezwungene Harmonie Am Set scheint jedenfalls lockere Stimmung zu herrschen. Zu dieser ungezwungenen Harmonie trägt offensichtlich bei, dass so manch bekannte Gesichter aufeinandertreffen. Die Komödie – zumindest an diesem Drehtag spürbar – spielt sich nicht nur zwischen den Zeilen des von Peter Bruck verfassten Drehbuchs ab. Das bestätigt auch Emily Cox, die Pauls Ex-Frau Elke spielt. Die österreichische Schauspielerin mit britisch-irischen Wurzeln, bekannt aus internationalen Produktionen wie „The Last Kingdom“ und „Achtsam morden“, erzählt mit einem vielsagenden Grinsen auf den Lippen: „Das Buch ist sehr lustig und es hat sich auch in die Arbeit mitübertragen.“ So manche mögen glauben, ein spannender Krimi sei schwieriger zu spielen als eine unterhaltsame Komödie. Ein Trugschluss wie Emily Cox bestätigt: „Es liegt am Timing. Wir reden oft über den Rhythmus der Szene und wie der gebaut sein muss, damit es funktioniert.“ Auch beim Schreiben des Drehbuchs gibt es so einige Herausforderungen: „Humor ist wesentlich komplizierter als einen Krimi zu machen. Menschen haben vor ähnlichen Dingen Angst. Leute finden nicht alle dasselbe lustig. Und da liegt eigentlich der größte Unterschied“, schildert Regisseur Schier, der meint, dass er sich in schwarzen Komödien wie dieser aber besonders wohlfühle.