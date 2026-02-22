"Tatort": Stefanie Reinspergers letzter Einsatz endet mit Tränen

Zunächst deutet alles auf einen Streit in der Unterwelt hin, als eine Reihe von Morden im Rotlichtmilieu die Dortmunder Ermittler auf den Plan rufen. Doch bald zeigt sich die politische Komponente des Falls: Einer der Toten wurde wegen Kriegsverbrechen in Bosnien verurteilt. Für Rosa Herzog ist der Einsatz aber auch aus einem anderen Grund ein besonderer: Er ist ihr Letzter. Mit „Schmerz“ (heute, Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2) nimmt Stefanie Reinsperger nach fünf Jahren als Rosa Herzog und elf Fällen mit Jörg Hartmann als Peter Faber Abschied vom Dortmunder „Tatort“. Und das mit einem komplexen Fall: Wer die letzten Folgen aus Dortmund nicht gesehen hat, sollte sich während des "Tatort"-Intros schnell noch Stift und Papier zum Mitschreiben zurechtlegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/WDR/Thomas Kost Letzter Einsatz für Stefanie Reinsperger: "Schmerz".

Offene Fragen Da wären zum einen die aktuellen Morde und die verängstigte Zeugin, eine aus Bosnien stammende Prostituierte, die kurz vor dessen Tod noch bei einem der Opfer war. Die Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) baut über die gemeinsame Herkunft schnell eine Verbindung zu der jungen Frau auf: Beide verbindet eine traumatische Geschichte mit ihrer Heimat Bosnien, es geht um systematische Vergewaltigungen während des Krieges. Das wäre an sich schon Stoff genug für einen 90-Minüter, aber dazu kommt noch der Abschied von Reinsperger. Deren Rosa Herzog ist zunächst mit der Beziehung zu ihrem Kollegen Otto beschäftigt. Gleichzeitig schickt das LKA den nicht locker lassenden Daniel Kossik (Stefan Konarske), der Fragen zum Mord am KTU-Leiter Sebastian Haller hat. Dieser ist vor zwei Folgen geschehen und wirft kein gutes Licht auf Herzog und ihr drinnen wie draußen Parka tragender Kollege Faber: Beide stehen unter Verdacht. Am Ende lösen sich die offenen Fragen auf – und es werden einige Tränen vergossen.

Tränen auch am Set Über den Ausstieg aus der Krimi-Reihe sagte Reinsperger im Herbst zum KURIER: „Manchmal muss man den Mut haben, schöne Dinge loszulassen und Raum für noch Unbekanntes schaffen.“ Zur Entscheidung hätte sie einerseits ihr Engagement am Burgtheater und der damit verbundene Umzug nach Wien im Vorjahr bewogen. Zudem sei die Zeit für andere Filmprojekte durch den „Tatort“ auch „sehr begrenzt“ gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/WDR/Thomas Kost Abschied nehmen heißt es für Stefanie Reinsperger und Jörg Hartmann.