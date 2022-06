„Der Tod ist ein Mitspieler im Leben“

Und „ja, den Orfeo wollte ich immer machen. Das ist eine Figur, die mich verfolgt hat. Ich möchte ja nicht nur als Bariton, der alle möglichen Rollen runter singt , wahrgenommen werden, sondern als Mensch, als Georg Nigl besetzt werden. Ich bin sicher kein Sänger, den man in Repertoirerollen sehen kann. Mir geht es um die Menschenbilder, die ein Komponist vermitteln will. Wenn ich eine Partie einstudiere – das ist übrigens auch immer eine Krise – frage ich mich stets: ,Was ist ein Komponist? Wie denkt der? Das sind doch Menschen, die für Menschen geschrieben haben. Egal, ob es dabei um Claudio Monteverdi oder um Wolfgang Rihm geht.“ Rihms „Jakob Lenz“ wird Nigl übrigens im Sommer in Salzburg singen, ein Liederzyklus könnte in Planung sein. „Ich habe Wolfgang Texte geschickt, vielleicht entsteht da etwas.“

Was aber sicher entsteht: Nach dem „Orfeo“ kommt für Nigl gleich der Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ am Ring. Lachend: „Da sind wir wieder bei einem seriösen Kasperl.“ Was folgt? „Der Alberich in Wagners ,Ring’ mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Sir Simon Rattle. Jetzt kommen sie allmählich, die großen Wagner-Partien.“