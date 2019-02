Der tanzende Dirigent, der auf YouTube bekannt wurde

Gershwin ist ein großer Jazz-Musiker und Songwriter ...

... aber „ Porgy and Bess“ reiht ihn unter die ganz großen Komponisten. Ein paar Nummern haben schon dieses Swing-Gefühl. Aber wir fetzen nicht wie die 40er- und 50er-Jahre. In den 30ern war alles noch viel sanfter und raffinierter. „ Porgy and Bess“ ist eine Hommage an Harlem in New York mit Klängen, die man als Weißer so nicht kennt. Die Partitur selbst ist wie „Rosenkavalier“ mit Bigband. Und ein bisschen ,Der fliegende Holländer’. Wenn der Hurricane kommt, ist das reinster Wagner.

Und was ist das Besondere an Gershwin?

Seine Farbgebung ist brillant. Wir haben einen Blick in die Klänge der 20er- und 30er-Jahre, von Gershwin erschaffen, in einer Riesenoper. Wie gesagt: Kein Musical, keine Operette, sondern Oper.

Sogar der Musical-Komponist Stephen Sondheim sagt, das größte Stück Musiktheater aus Amerika sei „ Porgy and Bess“.

Er hat recht. Wir haben nichts anderes, was das übertrifft. Ich sage das auch den Sängern, wenn sie ins Jazzige gehen. Stop! Wie würde Tosca das singen? Das ist Bess. Wie würde Musette das singen? Das ist Klara.

Also braucht es große klassische Stimmen?

Ja, die prägen da den amerikanischen Klang. Nur muss man bei der dramatischen Geschichte über die Unterdrückung der Schwarzen in den Südstaaten der USA heute das N-Wort, das früher mehr die Bedeutung von ,blöder Junge’ hatte und später zum Schimpfwort wurde, herausnehmen. Und in der Original Partitur kommt das N-Wort immerhin 31 Mal vor.