Regietheater-Parodie mit Darm

Manchmal scheint einfach alles zu passen: Ein tolles Stück; ein großartiger Regisseur; sensationelle Schauspieler.

Und manchmal geht dann trotzdem fast alles schief.

Irgendwann gegen Ende in David Böschs Inszenierung von Nestroys „Der Talisman“, als auch schon alles egal ist, kommt die Gärtnerin Flora Baumscheer auf die Idee, den untreuen Titus Feucherfuchs, der sich in einem bis unters Dach zugesch...enen WC-Häuschen versteckt hält, mit einer Motorsäge zu zerschnetzeln. Versehentlich erwischt sie aber die junge Emma Cypressenburg, die auf nämlicher Toilette gerade ihrem Bulimie-Hobby nachgehen will, und sägt ihr den Bauch auf, weshalb Emma den Rest der Handlung mit heraushängendem Darm bestreitet.

Wer jetzt vorsichtig anmerkt, dass das der Nestroy, äh, so nicht geschrieben hat, der ist eben ein unverbesserlicher Theater-Spießer und wird auch nicht verstehen, warum Freunde des Teams im Publikum diese ärgerliche Inszenierung mit spitzen Schreien und unmotivierten Lachern zum Ereignis hochjubeln wollen.