"Der Sturm": In der Hoffnung, dass es sich wieder einrenkt

Zunächst gibt es verloren umherirrende Menschen – wie damals, 2020, als die Pandemie orkanartig über den Kontinent fegte. Hofnarr Trinculo und Kellermeister Stephano fühlen sich, vom Schicksal auseinandergerissen, verdammt einsam. Sie seien bloß halbe Portionen, wie sie – unabhängig voneinander – in der Burgtheater-Inszenierung feststellen, die am Samstag Premiere hatte.

Hinter all dem sonderbaren Treiben, das auch im Athener Wald (bekannt aus dem „Sommernachtstraum“) spielen könnte, steckt Prospero, der ehemalige Herzog von Mailand. Er war einst von seinem Bruder Antonio um den Thron gebracht worden; nun, als Kolonialherr auf der Zauberinsel, will er Frieden schaffen, ins Reine kommen. Ihm zu Diensten ist Ariel, der Stürme entfachen und Menschen eindösen lassen kann.

Wie die Geschichte endet, lässt Thorleifur Örn Arnarsson im Diffusen. Aber der Abend hat zumindest stark begonnen – mit einer 20-minütigen Ouvertüre. Und er entwickelt sich zum melancholischen Jukebox-Musical. Zusammen mit dem Ensemble bringt Jazzpianist Gabriel Cazes unter anderem „When the Saints Go Marchin‘ In“, „Pata Pata“ von Miriam Makeba, „You Can’t Always Get What You Want“ von den Stones, „Perfect Day“ von Lou Reed, “It’s Wonderful” von Paolo Conte, „The Winner Takes It All“ von ABBA und „Without You“ von Mariah Carey zu Gehör.

Als Crooner darf Roland Koch mit „Mr. Sandman“ brillieren, Michael Maertens träumt mit „Fly Met To The Moon“ von Frank Sinatra. Im Zentrum steht eine Durchhalteparole von Gustav: „Alles renkt sich wieder ein, / irgendwann geht es vorbei. / Der Scherz tut weh und es wird besser / nur durch unsre Melodie. Lass den Kopf nicht hängen, Sweetheart, / es wird alles wieder schön…“