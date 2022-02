"Geschlossene Gesellschaft" im Burgtheater: Jedermanns Höllenfahrt

Martin Kušej, der Direktor des Burgtheaters, verlegte seine Inszenierung also in die von einer Spaltung der Gesellschaft definierten Jetztzeit: Aus dem Zweiten Weltkrieg wurde „eine Art Bürgerkrieg“. An die Entstehungszeit erinnert aber zumindest die mannstolle Estelle: Regina Fritsch entspricht ganz dem Look der 1940er-Jahre (Kostüme von Werner Fritz).

Damit sich die drei Toten das erzwungene Zusammensein packend zur Hölle machen können, ließ Kušej viel Fülltext streichen. Und er arbeitete geradezu absurden Witz heraus. Die Logik bleibt dabei mitunter auf der Strecke. Denn im Jenseits weint man ohne Tränen, spuckt aber mit Speichel.

Morettis Garcin gefällt sich selbstbemitleidend als Jesus am Kreuz, Lyssewskis Inès ist enorm pushy, und die Estelle der Regina Fritsch zieht alle Register der exaltierten Drama Queen. Dass der zweistündige Abend kurz einmal durchhängt, liegt nicht an ihnen: Das Ende ist sehr absehbar. Es dauerte zum Glück keine Ewigkeit, bis das Publikum am Samstagabend begeistert zu klatschen begann.