Bundestheater-Bilanz: Auslastung gesunken, Reserven gestiegen

Was derzeit in der Wiener Staatsoper abgeht: „Das ist Rock ’n’ Roll!“ So sagt man.

Um die Vorstellung von „Die tote Stadt“ am Montag bestreiten zu können, musste es gar fünf Umbesetzungen geben. Der Dirigent fiel kurzfristig, um 15 Uhr, wegen Covid aus, zudem der Tenor Klaus Florian Vogt. Dessen Partie ist aber derart schwierig, dass sie nur von wenigen Sängern beherrscht wird. Es gab daher kein „Cover“ aus dem Ensemble. Hektische Telefonate folgten. Jonas Kaufmann wäre natürlich infrage gekommen, aber er hätte es nicht zeitgerecht aus München nach Wien geschafft. Doch Norbert Ernst konnte – welch ein Glück! – einspringen: Er sang, weil er die Inszenierung nicht kannte, von der Seite, und der Regieassistent spielte.

Im Burg- und Akademietheater geht es ähnlich turbulent zu. Allein im Jänner gab es 20 Vorstellungsänderungen. Die Disposition ist bis zum Äußersten gefordert, eine Entspannung nicht in Sicht. Gegenwärtig verzeichnet man bei den Bundestheatern, zu denen auch die Volksoper gehört, 150 positive Coronafälle. Hinzu kommen verordnete Quarantänen und Betreuungspflichten. In Summe seien also derzeit rund 200 Menschen nicht regulär einsetzbar.