Florian David Fitz und Janina Uhse: „Bei Trigger-Sätzen ist man raus“

Janina Uhse: Absolut. Gerade, weil Beate Uhse ihr Bekanntheit dadurch erlangte, dass sie irgendetwas mit Sex zu tun hatte, war das natürlich damals, als ich auf die weiterführende Schule kam, immer ein großes Thema. Meine Mitschüler hielten es für einen Riesenlacher, wenn sie mich Beate Uhse oder Uhse-Buse nannten (seufzt). Ich bin froh, dass ich aus dem Alter heraus bin, wo die Leute solche Sprüche bringen. Aber ich muss auch feststellen, dass ich heute am Telefon – wenn mich Leute fragen, wie mein Nachname buchstabiert wird ­– sage: „Wie Beate Uhse.“ Und immer wieder ist es ein Lacher. Und nein, ich bin nicht mit ihr verwandt.

Hatten Sie einen Spitznamen Herr Fitz?

Florian David Fitz: Ich glaube es gibt Kosenamen und Spitznamen. Spitznamen stammen ja meist aus Kindertagen und haben auch immer, naja, eine Spitze. Ich hieß halt als Kind „Fitzi“, was ja jetzt nicht die kreativste Erfindung war.

Was hat Ihnen in der dritten Auflage Ihrer Figuren in „Der Spitzname“ gefallen? Fitz: Mich hat eher interessiert, um welches Thema es diesmal ging und in welchen „Dampfkochtopf“ man die Familie diesmal hineinwirft. Die Filmfamilie bekommt ja immer etwas, was in der Gesellschaft gerade so los ist, auf den Abendtisch gelegt. Ich fand es insgesamt spannend, wenn jemanden wie die Figur, die ich spiele und die sich so klar über altbackene Männlichkeitswerte definiert, in eine Situation gebracht wird, in der sie plötzlich an der Opferfront steht und sich das nicht eingestehen kann. Das fand ich lustig. (lacht)

Uhse: An meiner Figur der Anna hat mir gefallen, dass sie im dritten Teil mit echter Stärke zurückgekehrt ist. Es hat mir total Spaß gemacht, ihr diese Power und dieses Selbstbewusstsein zu verleihen. Ich freu mich für sie, dass sie endlich einmal so etwas wie Erfolg hat.