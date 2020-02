"Der Sohn“ in den Kammerspielen: Gefährliches Gefühlschaos

Es wird geredet und analysiert, es werden Generationskonflikte und Schuldgefühle abgehandelt. Aber irgendwie kreist die Inszenierung (bei einer ohnehin schon redundanten Vorlage) stets um sich selbst, wirkt wie eine langatmige Gruppentherapie ohne Happy-End. Striche und vor allem mehr Tempo hätten dem ambitionierten Unternehmen nicht geschadet.

Gespielt aber wird – wie immer in der Josefstadt – auf höchstem Niveau. So überzeugt Marcus Bluhm als zwischen Hoffnung und Verzweiflung gekonnt changierender Pierre, so ist Susa Meyer eine in jeder Hinsicht berührende Anne. Als Sofia bringt Swintha Gersthofer auch Frische und Leben in die Tragödie; Oliver Huether als Arzt sowie Alexander Strömer (Pfleger) assistieren in kleineren Rollen souverän.

Die Entdeckung ist Julian Valerio Rehrl, der als Nicolas weit mehr als eine Talentprobe abliefert. Hier ist ein junger Schauspieler zu sehen, dessen Namen man sich merken sollte.