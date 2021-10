Der Skispringer als Heli-Pilot: Thomas Morgenstern dreht für "Servus TV"

Die Kommunikation mit dem Tower am Flughafen Salzburg läuft, wie man es aus Filmen kennt: eine für Laien unverständliche Aneinanderreihung englischer Worte, Zahlen, griechischer Buchstaben und „Sierra“. Dann heißt es „ready for departure“ und „cleared for takeoff“. Vor dem Hangar 8 steigt die OE-XTV, der Media-Hubschrauber von Red Bull, auf. Am Steuerknüppel Ex-Skisprung-Star Thomas Morgenstern, begleitet von seinem Mentor in Sachen Fliegerei, Siegfried „Blacky“ Schwarz, u. a. Chefpilot Hubschrauber der Flying Bulls. Über die Startbahn hinweg geht es Richtung Alpen…

„Meine Nockberge – Thomas Morgenstern, zwischen Himmel und Erde“ ist der Titel dieser ServusTV-„Bergwelten“ (heute, Montag, 20.15 Uhr), in der mehr als ein Jahr Produktionszeit steckt. Der Olympiasieger, Weltmeister und Gesamt-Weltcup-Sieger, der in Seeboden am Millstätter See lebt, präsentiert die Ursprünglichkeit des Biosphären-Parks im Wechsel der Jahreszeiten.