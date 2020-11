Der Skateshop um 2,1 Milliarden

Das Phänomen lässt sich am einfachsten so beschreiben: Verschiedene Varianten des Markenlogos werden auf T-Shirts, Hoodies oder Dinge des täglichen Bedarfs (von Leitern bis zu Toastern) gedruckt und in limitierter Anzahl angeboten. Diese Produkte werden innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und am Secondhand-Markt zu einem vielfachen des Originalpreises gehandelt. Die „Hypebeasts“, wie solch zahlungskräftige Fans von Streetwear genannt, sichten das Angebot wöchentlich.

Den Sprung in das große Modegeschäft hat Supreme schon länger geschafft, etwa in dem es mit Louis Vuitton kooperierte. Aber auch The North Face stand immer wieder für die Zusammenarbeit bereit. Die sieht in etwa so aus: Die regulären Produkte werden in neuen Farben und mit einem zusätzlichen Logo verkauft und dafür um das Doppelte teurer.

Wie profitabel die Marke ist, gilt als gut gehütetes Geheimnis. Wegen der EU-Rechtslage ist aber zumindest bekannt, wie der europäische Arm von Supreme performt: Die Gewinnspanne beträgt demnach 44 Prozent, was sogar Luxusmarken wie Gucci alt aussehen lässt.