"Der Riese vom Steinfeld" im Volkstheater

Das Burgtheater eröffnete seine Spielzeit mit der schieren Übermacht an Stars: Wenn in "Prinz von Homburg" selbst kleine Rollen von Elisabeth Orth oder Udo Samel veredelt werden, ist das für die schauspielerverrückten Wiener ein Fest. Also gab es in der Burg, trotz einer eher zähen Inszenierung, den ganz großen Jubel für August Diehl, Peter Simonischek, Andrea Clausen ...

Bei allem Respekt vor dem Volkstheater-Ensemble, aber über diese Wucht an darstellerischem Luxus verfügt das Haus nicht. Also muss Direktor Michael Schottenberg zum Saisonauftakt etwas anderes bieten. Etwa eine Turrini-Erstaufführung. Das Ergebnis ist ein schöner, poetischer, kluger und kurzweiliger Theaterabend, der den Aufwärtstrend des Hauses bestätigt.

Peter Turrini hat aus seinem Libretto für die gleichnamige Cerha-Oper jetzt ein Theaterstück gemacht: "Der Riese von Steinfeld" ist inspiriert von der Geschichte des Oberösterreichers Franz Winkelmeier (1860–1887), der mit seinen 2,58 Metern als "größter Mann der Welt" vermarktet wurde. Turrini erzählt die Geschichte eines übergroßen Kindes, das seine Mutter und seine kleinwüchsige Geliebte verlässt, um den Gemeinheiten seiner Mitmenschen zu entgehen. In der Hoffnung, nach Amerika zu kommen, lässt sich der Riese von seinem Impresario ausnützen, durch halb Europa hetzen und überall begaffen. Als ihm klar wird, dass man ihn betrügt, kehrt er heim und stirbt an Erschöpfung.