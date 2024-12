"Der Revisor" im Akademietheater: Es läuft fast wie geschmiert

Eigentlich wäre „Der Revisor“ das ideale Programm für Silvester. Denn in der Regie von Mateja Koležnik ist Nikolai Gogols Korruptionskomödie auch ein „Dinner for One“. Andauernd stolpert jemand über die Kabel des Heizstrahlers oder Staubsaugers. Und Tim Werths, dessen Chlestakow in der Provinz für einen Revisor gehalten wird, stolpert auch über die wie eine Falle ausgelegten Beine der Marja.