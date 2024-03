Das bitterböse, hoch komische Endspiel eines seltsamen Paares

In den späten 1990er-Jahren – lange, bevor er erfolgreicher Filmregisseur wurde – war McDonagh mit seiner „Leenane-Trilogie“ ein Star der neuen britischen Dramatik: Alle drei Stücke spielen in einem irischen Kaff, in dem es, was dem Pfarrer zusetzt, ziemlich mörderisch zugeht. Im letzten Teil hat Coleman seinen Vater, über den kein einziges gutes Wort verloren wird, erschossen. Ob absichtlich oder nicht, bleibt eine Zeit lang offen. Valene – die unverheirateten Loser leben unter einem gemeinsamen Dach – lässt sich seine Aussage jedenfalls teuer bezahlen: Alles gehört ihm. Und er kostet dies weidlich aus. Denn er markiert, was Coleman zur Weißglut treibt, jeden Gegenstand mit einem „V“.