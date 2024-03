„Das ist das wahre Theater“: Aus dem Nichts entstehen Zauberwelten

Bühnenbild im eigentlichen Sinn braucht er keines: Der isländische Regisseur begnügt sich mit dem historischtischen Ambiente samt Patina. Ausstatter Daniel Angermayr lässt in erster Linie Bodennebel fließen (die Nebelmaschine ist derzeit groß in Mode). Aus dem Dunkel erscheint ein mit Perserteppichen belegter Diwan – mit Barbara Petritsch darauf ruhend. Ihre prächtig gewandete Mutter Aase erinnert an die Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“. Es geht ja um das Erzählen an sich. Den Sohn darf Petritsch aber nicht gleich der Lüge zeihen: Arnarsson bringt als mottohaftes Intro den Dialog mit dem Fremden, der Peers Kadaver erbittet, um den Sitz der Träume zu erforschen.