"Der Prozess" in der Kammeroper: Eine faszinierende (alb)traumhafte Revue

Intendant und Regisseur Stefan Herheim begrüßte in der Kammeroper zur „Generalprobe“ von Gottfried von Einems Kafka-Vertonung „Der Prozess“. Denn das gesamte Ensemble war bis kurz vor der Premiere erkrankt. Die fand trotzdem statt, und das war mehr als gut so, denn hier passte so ziemlich alles.