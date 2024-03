Der Nino aus Wien singt "Endlich Wienerlieder"

„Es war ein langes Jahr, weil ich so langsam war“ singt der Liedermacher in „Koarl“. Und dieser Koarl ist auch ein „leiwander Zapfen“, mit dem er gerne auf zwei, drei Bier geht und Spritzwein trinkt. Deppat, also blöd, braucht man dem Koarl aber nicht kommen, denn sonst gibt es von diesem Ex-Knasti ein paar aufs Maul. Im besten Fall.

Weil "Alles 1 Scheiss" ist, geht es bald in Richtung "Urlaub", denn der "kann so schön sein. Mit dir!" Aber es geht nicht auf Fernreise, sondern einfach in den Prater oder an die Alte Donau. Die ist genauso schön wie das Meer in Caorle. Die Badetasche ist immer gepackt. Einfach mal blau machen: "Weg mit den Handys, hin zur Erkenntnis". Dazu gibt es mit viel Leidenschaft hingefetzte Gitarren, für die man auch die Libertines liebt.