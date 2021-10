Der neue Kanzler-Mann für Medien ist ein Unbekannter

„Noch nie gehört“ ist der Satz, der am Dienstag in der Wiener Medienszene am häufigsten kursierte. Die Rede war von Shilten Joseph Palathunkal. Der Kanzleramtsmitarbeiter ist der Nachfolger von Gerald Fleischmann, der in der ÖVP-Inseratenaffäre als Beschuldigter geführt wird. Er trat von seiner Funktion als Medienbeauftragter des Bundeskanzlers zurück und ist auf Urlaub. Nachfolger wurde Palathunkal, der nun die Medienbranche beschäftigt – schließlich ist er derjenige, mit dem über Reformwünsche debattiert werden wird. Unter anderem hat die Bundesregierung ja eine Digitalisierungsnovelle für den ORF angekündigt.