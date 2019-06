Der letzte Tag als Burgtheater-Direktorin

Warum war Ihnen wichtig, dass die Burg ausverkauft ist?

Höhere Einnahmen bringen eben auch eine größere Freiheit. Also schaut man, dass Geld in die Kassa kommt, damit man sich riskantere Projekte leisten kann. Auch sind die Schauspieler besser gelaunt, wenn sie vor vollem Haus spielen. Und das Burgtheater ist gebaut worden, um in dieser Größe zu bestehen. Das hat 130 Jahre mehr oder weniger gut funktioniert. Ansonsten hätte man ja, wie in anderen Theatern, Ränge gesperrt oder Sitzplätze entfernt. Warum soll man nicht weiterhin versuchen, das Haus zu füllen?

Sie schafften zuletzt unglaubliche 83 Prozent. Ihnen wurde vorgeworfen, auf die Quote zu schielen. Waren Sie getroffen?

Nein. Aber es stört mich, wenn man mir unterstellt, dass ich künstlerische Kompromisse gemacht hätte. Ich habe keine gemacht, sondern den Spagat versucht. Manche meinen, dass man, wenn man von Subventionen lebt, nicht an die Quote denken muss, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Aber das ist nicht meine Ansicht. Den Spagat habe ich geschafft, indem ich neben brisanten gesellschaftspolitischem Theater dem Publikum auch von Zeit zu Zeit eine schöne Komödie geschenkt habe, dafür in Luxusbesetzung.

Wie etwa „Das Konzert“. Welche risikoreiche Produktion hat Sie am meisten überrascht?

„Der Rüssel“ von Wolfgang Bauer ist sensationell gelaufen! Dass diese posthume Uraufführung solch eine Aktualität besitzt, hat mich wirklich überrascht. Und dass Ferdinand Schmalz mit seiner Jedermann-Neudichtung so eine knallharte Abrechnung mit dem Neoliberalismus gelungen ist! Oder dass „Antigone“ in Jette Steckels hochmusikalischer Inszenierung vier Jahre lang auf dem Spielplan stand.

Sie sind nun Ehrenmitglied – und stehen damit in einer Reihe mit großen Künstlern, aber auch mit Nationalsozialisten.

Mir war der Karl-Lueger-Ring immer ein Gräuel. Ich finde es gut, dass die Burgtheater-Adresse jetzt Universitätsring heißt. Aber ich halte nichts davon, aus der Ehrentafel Namen rauszukratzen. Die NS-Geschichte des Hauses ist exzellent aufgearbeitet. Man kann nicht mehr tun, als mit riesigem Erfolg „Mephisto“ zu spielen.