Der junge Mann und das Meer

In „Life of Pi“ erzählt Lee die Geschichte des 17-jährigen Piscine Molitor Patel, Pi genannt, der bei der Überfahrt von Indien nach Kanada bei einem Schiffsunglück seine gesamte Familie verliert. Weil Pis Vater Besitzer eines Zoos war, waren auch viele Tiere an Bord. Nur ein Bengalischer Tiger namens Richard Parker und Pi überleben die Katastrophe.

Zurückgeworfen auf sich selbst, arrangieren sich Mensch und Bestie. Ihre Irrfahrt wird zu einer fantastischen Reise ins Ich.

„Es sollte eine Reise ins Innere der Figuren sein, die aber gleichzeitig große, realistische Bilder vermittelt“, so Ang Lee. Diese emotionale Fahrt und die Bilder zu verbinden, sei ihm sehr schwer gefallen. „Dann kam ich auf die 3-D-Technik, die es mir ermöglichte, das Irrationale an Pi und Richard Parker visuell umzusetzen. Das war ein Experiment, denn das habe ich noch nie gemacht.“

Das Ergebnis sind betörende Bilder von in allen Regenbogenfarben leuchtenden Fischschwärmen, schimmernden Blautönen der Wellen und glänzenden Walen, die aus den Tiefen des Ozeans auftauchen. 227 Tage voll Verzweiflung und Poesie, Grausamkeit und Schönheit.

Für den Filmdreh, den Lee übrigens mit vier echten und einem computeranimierten Tiger absolvierte, kehrte der Regiestar in seine Heimat Taiwan zurück: „Ich wusste, dass ich diesen Film in Hollywood nicht so machen konnte, wie ich wollte. Das wäre unbezahlbar gewesen. Außerdem wollte ich die Hollywood-Leute aus ihrer comfort zone herausholen, dorthin, wo sie sich nicht auskennen und selber Fremde sind.“ Auf einem ehemaligen Flughafengelände bei Taichung ließ Lee einen gigantischen Wassertank bauen, in dem man 20 Meter hohe Wellen erzeugen konnte.

Um Suraj Sharma zu finden, den grandiosen Darsteller von Pi, castete Lee 3000 indische Buben: „Als Suraj vorsprach, sah ich in sein offenes, seelenvolles Gesicht und wusste: Die Zuschauer werden ihm glauben. Sie werden ihn lieben.“

Glaubt er auch an die Kraft der Religion in höchster Not wie sein Held Pi? – „Da halte ich es mit Timothy Leary, dem Drogenpapst, der sagte: Misch dir dein eigenes Rezept von Religion. Für mich ist Religion eine sehr individuelle Art, sich Gott anzunähern. Mehr nicht.“