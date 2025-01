"Der Heimweg" nach Fitzek-Roman: Spannung mit unschönem Nachgeschmack

Macht ein Serienkiller eine Stadt unsicher, dann kann es einen am Heimweg schon mal gruseln. Deswegen ruft Klara (Luise Heyer) beim Begleittelefon an. Sie hat die aus den Medien bekannte Drohung des „Kalender-Killers“ bekommen: ein Sterbedatum und die Frage „Er oder du?“ Jules (Sabin Tambrea) ist am anderen Ende der Leitung und kümmert sich um Klara, deren Erzählungen nicht immer glaubhaft sind – immerhin leidet sie an Halluzinationen. So startet „Der Heimweg“ auf Amazon, basierend auf dem Schockerroman von Sebastian Fitzek.