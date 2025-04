Der große Gatsby: Reich und schön und trotzdem arm

F. Scott Fitzgeralds Roman inspirierte eine Handvoll Verfilmungen, erstmals sogar in einer stummen Version von 1926. Zu den einprägsamsten Adaptionen mit den schönsten Leading Men der Filmgeschichte zählen aber sicher die Verfilmungen mit Robert Redford und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. In Jay Claytons musealer Version von 1974 verkörpert Robert Redford den neureichen Gatsby mit erlesener Eleganz. Allerdings war er keineswegs die erste Wahl: Produzent Robert Evans hatte zuerst Warren Beatty, dann Jack Nicholson und schließlich sogar Marlon Brando im Auge. Redford wiederum bewarb sich aktiv um die Rolle, wurde aber abgelehnt, weil Evans der Meinung war, Gatsby sei dunkelhaarig. Erst Jay Clayton klärte ihn über den Irrtum auf und setzte Redford durch. Für die Rolle der Daisy Buchanan bewarb sich – nachdem Ali MacGraw ausgefallen war – unter anderem Faye Dunaway, musste sich aber Mia Farrow geschlagen geben. Das Drehbuch stammte von Francis Ford Coppola, der später beteuerte, der fertige Film hätte nichts mehr damit zu tun. Claytons „The Great Gatsby“ erhielt nicht zuletzt aufgrund seiner schleppenden Inszenierung nur lauwarme Kritiken, spielte aber eine passable Summe ein. Ebenfalls durchwachsene Kritiken erhielt BaB Lührmann für seinen „Gatsby“ von 2013: Diesmal war nicht die Langsamkeit, sondern eher visueller Overkill Teil der Kritik. Auch Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan wurden nicht nur mit Lob übergossen, sondern würden streckenweise spielen wie in einem „brav geprobten Klassiker ohne echtes Gefühl“. Trotzdem: Auch Luhrmanns „Gatsby“ feierte an den Kinokassen große Erfolge.