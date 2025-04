Der große Gatsby: Über hundert Jahre „Sportsfreund“

Im deutschen Sprachraum wird das 100-Jahr-Jubiläum mit diversen Neuauflagen gefeiert. Der Manesse-Verlag würdigt den Roman mit einer Jubiläumsausgabe samt Gatsby-Zeittafel und Neuübersetzung von Bernhard Robben.

Gut eingeführte, vielleicht ein bisschen altmodisch klingende Ausdrücke hat Robben darin belassen. Der Ausdruck, der Gatsby wohl am besten charakterisiert, ist „old sport“. So pflegt er Männer in seiner Umgebung gerne etwas gönnerhaft, vielleicht aber auch Vertraulichkeit suchend anzusprechen. Übersetzen kann man den Ausdruck mit „alter Knabe“, „alter Freund“ oder mit „Sportsfreund“, wie es Bernhard Robben tut. Der Ausdruck kommt im Roman 45 Mal vor.

Auch bei Diogenes wurde der Roman nun wieder aufgelegt. In der Übersetzung von Bettina Abarbanell heißt der „Sportsfreund“ seit Jahren „alter Knabe“.

Zum ersten Mal ins Deutsche übertragen wurde das Buch 1928 durch die unlängst wieder entdeckte österreichische Schriftstellerin Maria Lazar („Die Eingeborenen von Maria Blut“): Bei ihr heißt es „alter Junge“.