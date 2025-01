"Der Graf von Monte Christo": Ruin, Reichtum und Rache

„Die Buchvorlage, mit der wir gearbeitet haben, hatte 1400 Seiten“, schnauft Co-Regisseur Matthieu Delaporte im KURIER-Gespräch: „Hätten wir sie übernommen, wären wir auf dreitausend Drehbuchseiten gekommen. Wir haben sie auf 180 Seiten zusammengestutzt. Man muss sich eben einen Weg durch das Erzähldickicht bahnen.“

Für Delaporte ist „Der Graf von Monte Christo“ so etwas wie „die Bibel der Drehbuchautoren“: „Dumas hat einen sehr rhythmischen Stil und ist ein großartiger Erfinder von Figuren. Wenn er eine Szene schreibt, ist man sofort in der Handlung drin. Das erinnert sehr an Kino.“

Die Regisseure verfilmten ihre 180 Drehbuchseiten auf schlanke 178 Filmminuten zu einem aufwendigen Prestige-Spektakel. An die 40 Millionen Euro ließ die Produktion springen und bewarb ihren „Graf von Monte Christo“ als den teuersten Film Frankreichs des Jahres 2024.

„Es war schon immer unser Traum, Dumas zu adaptieren“, freut sich Delaporte: „Aufgrund der hohen Kosten schien dieser Traum aber unerfüllbar. Wir haben sogar versucht, eine Theaterversion zu machen, aber selbst die war zu teuer. Dass dieser Film existiert, verdanken wir den Produzenten, die sich diese hohe Finanzierung getraut haben.“ Und tatsächlich mutierte „Der Graf von Monte Christo“ seit seinem Erscheinen in Frankreich zum umgehenden Kassenschlager.